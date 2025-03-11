Advertisement

أخبار عاجلة

بيان سعودي أوكراني: الرياض تعبر عن أملها بإنهاء الأزمة بأوكرانيا تماشيا مع القانون الدولي

Lebanon 24
11-03-2025 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان لحماس: "التزمنا بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى"
lebanon 24
11/03/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: البدء في الإصلاحات المطلوبة دوليا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين
lebanon 24
11/03/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي لبناني: الاتفاق على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية
lebanon 24
11/03/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تعرب عن أملها في مشاركة "جميع الأطراف" في المحادثات بشأن أوكرانيا
lebanon 24
11/03/2025 13:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:30 | 2025-03-11
07:15 | 2025-03-11
07:08 | 2025-03-11
06:57 | 2025-03-11
06:55 | 2025-03-11
06:55 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24