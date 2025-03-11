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مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يدعو السلطات المؤقتة في سوريا إلى ضمان أن تكون التحقيقات سريعة شاملة مستقلة ونزيهة

Lebanon 24
11-03-2025 | 05:16
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