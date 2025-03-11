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ممثل وزير الخارجية الإيراني لشؤون سوريا: حجم المجازر بحق الأبرياء في المحافظات الساحلية السورية صادم

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:37
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