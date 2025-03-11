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يديعوت أحرونوت عن قائد المنطقة الشمالية: فشلنا في حماية السكان في 7 تشرين الأول والنصر لن يكتمل إلا بعودة الرهائن

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:39
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