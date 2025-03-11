إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير: في إطار اتصالات إسرائيل مع الولايات المتحدة ولبنان تقرر تسليم 6 معتقلين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة إلى لبنان

Lebanon 24