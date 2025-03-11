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أخبار عاجلة
وزارة الصحة: غارة العدوّ الإسرائيلي على وادي فرون أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن
Lebanon 24
11-03-2025
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10:20
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