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أورتاغوس لـ "الجديد": أطلقنا مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حل المشكلات بين لبنان وإسرائيل كالخط الازرق وغيره وإنني متفائلة باتفاق لحل قضية النقاط الخمس

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:39
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