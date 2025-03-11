اورتاغوس لـ "الجديد": بقيادة الرئيس عون والرئيس سلام نحاول ارساء مستقبل جديد للبنان وتركيزنا اليوم التوصل الى اتفاق دبلوماسي بشأن النقاط الخمس وإطلاق الأسرى

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