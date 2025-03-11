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مكتب نتنياهو: اتفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أميركا وفرنسا ولبنان لحل مسألة الحدود

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:13
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