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أخبار عاجلة
مكتب نتنياهو: اتفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أميركا وفرنسا ولبنان لحل مسألة الحدود
Lebanon 24
11-03-2025
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11:13
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