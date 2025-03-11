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حماس: الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة وقطع الكهرباء لليوم العاشر وبدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات اتفاق غزة ونتعامل معها بإيجابية

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:05
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