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البيت الأبيض: كندا ستدفع ثمنا باهظا في حال أوقفت خدمة الكهرباء المخصصة لمناطق أميركية

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:37
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