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وزير الأمن الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 40 موقعا جنوبي سوريا الليلة الماضية

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:10
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