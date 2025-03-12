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الخارجية الروسية: لم نرفض مطلقا الدخول في حوار مع الولايات المتحدة بشأن أجندة القطب الشمالي شريطة أن يتم على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة

Lebanon 24
12-03-2025 | 00:41
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