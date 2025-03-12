Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: سنفرض رسوما مضادة على سلع أميركية بأكثر من 28 مليار دولار

Lebanon 24
12-03-2025 | 01:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل حازم وفوري على أي رسوم جمركية أميركية جديدة
lebanon 24
12/03/2025 07:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين ستفرض رسوما جمركية إضافية تصل إلى 15% على سلع أميركية
lebanon 24
12/03/2025 07:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل من يفرض رسوما على أميركا سيكون عليه دفع رسوم
lebanon 24
12/03/2025 07:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يقدر خسائر الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على الصلب والألومنيوم عند نحو 28 مليار يورو
lebanon 24
12/03/2025 07:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:50 | 2025-03-12
01:43 | 2025-03-12
01:43 | 2025-03-12
01:38 | 2025-03-12
01:05 | 2025-03-12
00:41 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24