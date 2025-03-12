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لافروف: روسيا ناقشت وضع الاتفاق النووي الإيراني مع أميركا وتواصل الاتصالات بشأن هذه القضية مع أوروبا
Lebanon 24
12-03-2025
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02:12
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