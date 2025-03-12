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وزير الخارجية المصري: نؤكد ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد

Lebanon 24
12-03-2025 | 02:33
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