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لافروف: وجود قوات الناتو تحت أي علم وبأي صفة على الأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا لروسيا

Lebanon 24
12-03-2025 | 02:31
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