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وزير خارجية بولندا: تم استئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا عبر بولندا

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:14
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