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وسائل إعلام إسرائيلية: بدء الجلسة الـ17 لمحاكمة نتنياهو ضمن جلسات الإدلاء بشهادته في قضايا فساد

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:18
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