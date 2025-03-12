Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث بإسم حماس حازم قاسم: نتعامل بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن

Lebanon 24
12-03-2025 | 04:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: حماس تتعامل مع الرهائن بوحشية
lebanon 24
12/03/2025 11:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: تلويح إسرائيل بشروط جديدة خلال المفاوضات المقبلة حرب نفسية
lebanon 24
12/03/2025 11:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: نتواصل مع الوسطاء لمعالجة التلكؤ الإسرائيلي بشأن تنفيذ البروتوكول الإنساني
lebanon 24
12/03/2025 11:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تبدأ بعد
lebanon 24
12/03/2025 11:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:39 | 2025-03-12
05:37 | 2025-03-12
05:36 | 2025-03-12
05:31 | 2025-03-12
05:25 | 2025-03-12
05:17 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24