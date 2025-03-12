21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث بإسم حماس حازم قاسم: نتعامل بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن
Lebanon 24
12-03-2025
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: حماس تتعامل مع الرهائن بوحشية
Lebanon 24
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: حماس تتعامل مع الرهائن بوحشية
12/03/2025 11:44:08
12/03/2025 11:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: تلويح إسرائيل بشروط جديدة خلال المفاوضات المقبلة حرب نفسية
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: تلويح إسرائيل بشروط جديدة خلال المفاوضات المقبلة حرب نفسية
12/03/2025 11:44:08
12/03/2025 11:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: نتواصل مع الوسطاء لمعالجة التلكؤ الإسرائيلي بشأن تنفيذ البروتوكول الإنساني
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: نتواصل مع الوسطاء لمعالجة التلكؤ الإسرائيلي بشأن تنفيذ البروتوكول الإنساني
12/03/2025 11:44:08
12/03/2025 11:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تبدأ بعد
Lebanon 24
المتحدث باسم حماس حازم قاسم لسكاي نيوز عربية: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تبدأ بعد
12/03/2025 11:44:08
12/03/2025 11:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: لا نستبعد أجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين في القريب
Lebanon 24
الكرملين: لا نستبعد أجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين في القريب
05:39 | 2025-03-12
12/03/2025 05:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: ندرس بعناية التصريحات الصادرة بعد محادثات أميركا وأوكرانيا في السعودية
Lebanon 24
الكرملين: ندرس بعناية التصريحات الصادرة بعد محادثات أميركا وأوكرانيا في السعودية
05:37 | 2025-03-12
12/03/2025 05:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: ننتظر أن تطلعنا أميركا على مقترح الهدنة في أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: ننتظر أن تطلعنا أميركا على مقترح الهدنة في أوكرانيا
05:36 | 2025-03-12
12/03/2025 05:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: هناك مؤامرات لإشعال فتنة طائفية في سوريا
Lebanon 24
أردوغان: هناك مؤامرات لإشعال فتنة طائفية في سوريا
05:31 | 2025-03-12
12/03/2025 05:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 5 بلدات في كورسك الروسية
Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 5 بلدات في كورسك الروسية
05:25 | 2025-03-12
12/03/2025 05:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
Lebanon 24
تفاصيل معركة جنبلاط الجديدة.. "حزب الله" أبرز داعميها!
13:30 | 2025-03-11
11/03/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
Lebanon 24
طريق المطار تغيرت.. قرار سياسي "بدّل معالمها"
02:45 | 2025-03-12
12/03/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:39 | 2025-03-12
الكرملين: لا نستبعد أجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين في القريب
05:37 | 2025-03-12
الكرملين: ندرس بعناية التصريحات الصادرة بعد محادثات أميركا وأوكرانيا في السعودية
05:36 | 2025-03-12
الكرملين: ننتظر أن تطلعنا أميركا على مقترح الهدنة في أوكرانيا
05:31 | 2025-03-12
أردوغان: هناك مؤامرات لإشعال فتنة طائفية في سوريا
05:25 | 2025-03-12
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 5 بلدات في كورسك الروسية
05:17 | 2025-03-12
الرئيس التركي: المنطقة تمر بمرحلة صعبة وهناك من يسعى لإشعال نار الفتنة الطائفية في سوريا
فيديو
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
12/03/2025 11:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"جابتلي المرض".. حسام حبيب يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل خلافاته مع شيرين عبد الوهاب شاهدوا الفيديو
00:20 | 2025-03-12
12/03/2025 11:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 11:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24