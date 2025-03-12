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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية: تحرير 190 رهينة ومقتل 30 مسلحًا من مهاجمي قطار احتجزوا ركابه رهائن في باكستان

Lebanon 24
12-03-2025 | 06:06
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