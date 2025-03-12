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حماس: استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرا جريمة حرب تنذر بوقوع كارثة تعطيش في القطاع

Lebanon 24
12-03-2025 | 08:44
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