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بلومبرغ عن مصادر مطلعة: يرجح أن يوافق بوتين على هدنة مع أوكرانيا في النهاية إلا أنه يريد التأكد من فرض شروطه

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:04
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