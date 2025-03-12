Advertisement

أخبار عاجلة

المرشد الإيراني: فقدان شهداء المقاومة خسارة والأحداث التي وقعت في المنطقة مؤلمة لكننا نحقق النمو ونزيد قوتنا

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني بارز: حزب الله سيواصل مسيرة المقاومة بقوة
lebanon 24
12/03/2025 21:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: المرشد وجّه بزيادة مدى الصواريخ
lebanon 24
12/03/2025 21:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنزيد المبيعات العسكرية للهند ونزوّدها بمقاتلات إف-35 المتطورة للغاية
lebanon 24
12/03/2025 21:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أتمتع بعلاقات جيدة مع بوتين ولو كنت رئيسا لما وقعت الحرب
lebanon 24
12/03/2025 21:41:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2025-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:04 | 2025-03-12
15:01 | 2025-03-12
15:00 | 2025-03-12
14:57 | 2025-03-12
14:53 | 2025-03-12
14:38 | 2025-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24