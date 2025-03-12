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المرشد الإيراني: إبراهيم رئيسي وشهداء قادة المقاومة في حماس وحزب الله كانوا قيمين للغاية وغيابهم خسارة لنا

Lebanon 24
12-03-2025 | 10:41
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