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الرئيس التركي يأمل من روسيا الرد بشكل إيجابي على قبول أوكرانيا المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار

Lebanon 24
12-03-2025 | 11:46
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