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رويترز عن مصدر استخباري: الولايات المتحدة لعبت دورا حاسما للغاية في الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:11
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