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وزير الطاقة الإسرائيلي: أوقفنا المساعدات الإنسانية لغزة ووقعت على قرار قطع الكهرباء واستئناف القتال مطروح

Lebanon 24
12-03-2025 | 13:57
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