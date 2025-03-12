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حركة رجال الكرامة في السويداء: توصلنا لتفاهمات لتشكيل جهاز أمني تابع للداخلية والكوادر الأمنية والعسكرية ستكون من أبناء المحافظة

Lebanon 24
12-03-2025 | 16:28
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