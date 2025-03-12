السيناتور بيرني ساندرز مخاطباً ترامب: لا يمكنك اعتقال مقيمين واحتجازهم بشكل غير قانوني بسبب آرائهم السياسية ورمي المتظاهرين في السجون خطوة أخرى على طريق الاستبداد

Lebanon 24