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وول ستريت جورنال عن أعضاء في النيتو: روسيا قد تصبح في غضون سنوات قوية بما يكفي لشن هجوم على أوروبا

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:06
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