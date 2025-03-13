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وول ستريت جورنال عن أعضاء في النيتو: روسيا قد تصبح في غضون سنوات قوية بما يكفي لشن هجوم على أوروبا
Lebanon 24
13-03-2025
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