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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: الجيش سيتولى بنفسه توزيع المساعدات في قطاع غزة أو يشرف عليها عن قرب

Lebanon 24
13-03-2025 | 01:01
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