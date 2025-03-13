Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي: وقف النار بأوكرانيا قد يتم خلال أيام إذا وافقت روسيا

Lebanon 24
13-03-2025 | 01:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: بوتين أبدى اهتماما بالسلام وعلينا التحقق من ذلك من خلال الأفعال
lebanon 24
13/03/2025 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: روبيو أبلغ الوزراء الأوروبيين خلال مكالمة يوم أمس أنه يريد سلامًا دائمًا لأوكرانيا
lebanon 24
13/03/2025 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية وسلام بحثا اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب العدوّ الإسرائيلي
lebanon 24
13/03/2025 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية للتعاون خلال الأزمات
lebanon 24
13/03/2025 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:12 | 2025-03-13
03:11 | 2025-03-13
03:09 | 2025-03-13
03:09 | 2025-03-13
02:53 | 2025-03-13
02:49 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24