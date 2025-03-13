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الإدارة العسكرية الأوكرانية في زاباروجيا: الروس شنوا 296 هجوما بينها غارة بـ147 طائرة مسيّرة على المقاطعة خلال 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
13-03-2025
|
02:23
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