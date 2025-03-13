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تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: استكمال بناء الحاجز على حدود غزة عزز القناعة بأن حماس لن تستطيع تنفيذ توغل لمئات العناصر من فوق الأرض أو تحتها

Lebanon 24
13-03-2025 | 03:22
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