معاريف عن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: أعارض المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحماس لكنها حدثت بسبب السياسة غير الحكيمة لحكومة نتنياهو

Lebanon 24