Advertisement

أخبار عاجلة

امبراطورية تنهار.. عروض لتملك حصص في "انتل"

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1332724-638774595387815008.png
Doc-P-1332724-638774595387815008.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرضت شركة "TSMC" على كلاً من "إنفيديا" و"Advanced Micro Devices" و"برودكوم" و"كوالكوم" أخذ حصص في مشروع مشترك لتشغيل مصانع "إنتل"، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "رويترز".

تسعى الشركة التايوانية لتشغيل وحدة ضمن "إنتل" تتخصص في تصنيع الرقائق وفقاً لمعايير خاصة للعملاء. لكن حصة "TSMC" في هذا المشروع لا يفترض أن تتجاوز 50%، ما دفعها للبحث عن شركاء لهذا المشروع.
Advertisement

يأتي ذلك بعد أن تقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب للشركة التايوانية للمساعدة في إنقاذ "إنتل".

ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة لا تؤدي إلى ملكية أجنبية لـ"إنتل" أو أي من وحداتها، وهو ما دفع "TSMC" للبحث عن شركاء لتحقيق هذا الهدف.
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
13/03/2025 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"إكس" تتيح توجيه أسئلة إلى روبوت الدردشة "غروك"
lebanon 24
13/03/2025 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"
lebanon 24
13/03/2025 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
lebanon 24
13/03/2025 13:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:32 | 2025-03-13
07:28 | 2025-03-13
07:13 | 2025-03-13
07:08 | 2025-03-13
07:08 | 2025-03-13
07:05 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24