امبراطورية تنهار.. عروض لتملك حصص في "انتل"

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عرضت شركة "TSMC" على كلاً من "إنفيديا" و"Advanced Micro Devices" و"برودكوم" و"كوالكوم" أخذ حصص في مشروع مشترك لتشغيل مصانع "إنتل"، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "رويترز".تسعى الشركة التايوانية لتشغيل ضمن "إنتل" تتخصص في تصنيع الرقائق وفقاً لمعايير للعملاء. لكن حصة "TSMC" في هذا المشروع لا يفترض أن تتجاوز 50%، ما دفعها للبحث عن شركاء لهذا المشروع.يأتي ذلك بعد أن تقدمت إدارة الأميركي بطلب للشركة التايوانية للمساعدة في إنقاذ "إنتل".ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة لا تؤدي إلى ملكية أجنبية لـ"إنتل" أو أي من وحداتها، وهو ما دفع "TSMC" للبحث عن شركاء لتحقيق هذا الهدف.