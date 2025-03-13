Advertisement

أخبار عاجلة

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: قواتنا على استعداد كامل للرد على أي تهديد

Lebanon 24
13-03-2025 | 04:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يقرر إعفاء قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية
lebanon 24
13/03/2025 13:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: يواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وسيمنع أي محاولة تموضع لحزب الله
lebanon 24
13/03/2025 13:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد في الجيش الأوكراني: قواتنا تُسيطر على 500 كم مربع في منطقة كورسك الروسية
lebanon 24
13/03/2025 13:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يعلن سيطرة قواته بالخرطوم بحري على كامل منطقة كافوري (العربية)
lebanon 24
13/03/2025 13:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:32 | 2025-03-13
07:28 | 2025-03-13
07:13 | 2025-03-13
07:08 | 2025-03-13
07:08 | 2025-03-13
07:05 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24