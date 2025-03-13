"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالاسحلة الرشاشة الثقيلة من موقع العاصي باتجاه المنطقة المقابلة في كروم الشراقي شرق مدينة ميس الجبل

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