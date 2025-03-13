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نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي: الخلافات متجذرة بين حماس وإسرائيل بشأن الخطوات التالية للاتفاق

Lebanon 24
13-03-2025 | 09:22
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