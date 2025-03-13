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وزير المال ياسين جابر: نبدأ بدراسة موضوع الودائع بهدف إعادتها وليس شطبها

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:08
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