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رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط: ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرّف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جداً

Lebanon 24
13-03-2025 | 10:23
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