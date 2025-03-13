رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط: ما حدث في مدينة عاليه من تظاهرات عشوائية وإطلاق نار وتصرّف غوغائي يجعلني أقول بأنه يبدو أن المسافة الفكرية بين كمال جنبلاط ومناصريه بعيدة جداً

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