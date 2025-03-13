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أخبار عاجلة
هآرتس عن مصدر إسرائيلي: نحن بعيدون كل البعد عن التطبيع مع لبنان
Lebanon 24
13-03-2025
|
11:28
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