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فايننشال تايمز عن الرئيس البولندي: لم ينجح أحد حتى الآن في وقف الحرب في أوكرانيا لذا يجب أن نعطي الرئيس ترامب فرصة

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:42
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