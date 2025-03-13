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الخارجية الأميركية: العقوبات تعزز سياسة الرئيس ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني
Lebanon 24
13-03-2025
|
12:07
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