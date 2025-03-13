Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: العقوبات تعزز سياسة الرئيس ترامب المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني

Lebanon 24
13-03-2025 | 12:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة الأميركي: يمكننا ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران
lebanon 24
14/03/2025 03:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: العقوبات المفروضة اليوم على كيانات وأفراد إيرانيين تأتي ضمن حملة الرئيس ترامب لممارسة أقصى ضغط على النظام الإيراني
lebanon 24
14/03/2025 03:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قاض أميركي يعلّق قرار الرئيس الأميركي ترامب بتجميد أموال المساعدات الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)
lebanon 24
14/03/2025 03:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ورئيس وزراء العراق يناقشان النفوذ الإيراني والطاقة والاستثمارات الأميركية
lebanon 24
14/03/2025 03:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:56 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:39 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:38 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:28 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:56 | 2025-03-13
19:39 | 2025-03-13
19:38 | 2025-03-13
19:28 | 2025-03-13
19:06 | 2025-03-13
19:01 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24