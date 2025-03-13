Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نوّاف سلام: استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار ١٧٠١ الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام
lebanon 24
14/03/2025 03:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة الثقة: سنعمل على تعزيز على ثقة المواطنين وثقة النواب
lebanon 24
14/03/2025 03:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا
lebanon 24
14/03/2025 03:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى كاتدرائية مار جرجس المارونية للمشاركة في قداس عيد مار مارون
lebanon 24
14/03/2025 03:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:56 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:39 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:38 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:28 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:06 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:56 | 2025-03-13
19:39 | 2025-03-13
19:38 | 2025-03-13
19:28 | 2025-03-13
19:06 | 2025-03-13
19:01 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24