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مستشار الرئاسة الأوكرانية: الهدنة المقترحة مدتها 30 يوما دون شروط أو إنذارات أو أي شيء مما ترغب فيه روسيا

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:27
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