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اذاعة الجيش الاسرائيلي: وزير الدفاع يسرائيل كاتس يصادق رسميا على دخول مشايخ دروز من المناطق السورية إلى الجولان والجليل غدا

Lebanon 24
13-03-2025 | 13:42
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