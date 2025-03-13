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الجيش الإسرائيلي: جنودنا أطلقوا النار على المتسللين من الحدود الأردنية وتم تأكيد وقوع إصابات بينهم
Lebanon 24
13-03-2025
|
19:28
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