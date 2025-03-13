Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: قوات الجيش الإسرائيلي قتلت اثنين من المتسللين وألقت القبض على الآخرين

Lebanon 24
13-03-2025 | 19:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع مع انقضاء المهلة المقررة
lebanon 24
14/03/2025 06:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة توافق على تعيين إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
14/03/2025 06:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاستلام جثامين الرهائن الـ4 من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
14/03/2025 06:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة أمرت الجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
lebanon 24
14/03/2025 06:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:56 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2025-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:42 | 2025-03-14
00:40 | 2025-03-14
00:32 | 2025-03-14
00:00 | 2025-03-14
19:56 | 2025-03-13
19:38 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24